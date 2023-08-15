Эквадорский форвард Джастин Куэро переехал в Российскую премьер-лигу. 19-летний футболист пополнил ряды «Оренбурга», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Игрок арендован с правом последующего выкупа.

До переезда в Россию Джастин выступал за «Индепендьенте дель Валье». Куэро является игроком молодежной сборной Эквадора. В 22 поединках форвард отметился 16 забитыми мячами.

После четырех туров «Оренбург» набрал всего одно очко и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий поединок команда проведет на выезде против грозненского «Ахмата».