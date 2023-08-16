Игроков чемпионата России хотят купить турецкие клубы

Больших успехов у футбольной России уже довольно приличное время как нет. Последний из немногих – выход в четвертьфинал мирового домашнего первенства, со времён которого уже минуло шесть лет. На клубном уровне – ещё до пандемии событием стало попадание российского клуба в евровесну. Последним из российских команд стал столичный «Спартак», которому так и не суждено было сыграть в марте 2020 года с «Лейпцигом». Уровень футболистов после известных событий тоже просел. В определённой степени стабилен спрос на выходцев из РПЛ только в Турции. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о причинах подобной тенденции.

Дзюба и «Газпром»

Анонсированный год назад переход форварда питерского «Зенита» Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор», который годом ранее вошёл в турецкую Суперлигу, стал знаковым в российско-турецком футбольном сотрудничестве. Пусть и не принёс он лавров российскому суперфорварду, тем не менее последующие события заставили как в Турции, так и в самой России по-новому посмотреть на рынок игроков из РПЛ. В 2023 году состоялось ещё одно заметное событие. После нескольких попыток попасть «на берег турецкий» российская госкомпания «Газпром» вышла на футбольный рынок страны, расположенной на берегах Босфора. За ближайшие три года российские энергетики выплатят «Бешикташу» более 60 млн евро. Эта сумма включает в себя размещение логотипа «Газпрома» на футболках стамбульского клуба, а также переименование домашнего стадиона футбольного клуба «Бешикташ». В контракте предусмотрено возможное продление сделки ещё на два года.

За месяц до закрытия заявочного окна

14 сентября закрывается летнее трансферное окно. Сразу несколько футболистов из РПЛ значатся в потенциальных новичках у владельцев команд с южного берега Чёрного моря. Так, особый «улов» приходится на армейских футболистов. Серебряные медали команды Владимира Федотова добавили турецким боссам интерес к столичному военному ведомству. Оцениваемый в 6 млн евро полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов намеревается ближайшую осень провести под покровительством «Газпрома». Переход в стан злейшего врага ЦСКА – питерский «Зенит» 25-летнему Бактиёру не грозит, а вот в «Бешикташе» на уроженца казахского Тараза надеются. Вполне логичное приобретение, форвард сборной Казахстана, оцениваемый в 6 млн евро, стабильно проводит за армейцев более 20 матчей за сезон.

Уедет ли Фёдор Чалов?

На Фёдора Чалова рассчитывают в стане противников «Бешикташа». Нападающий ЦСКА в прошлом сезоне с 19 забитыми мячами стал третьим бомбардиром лиги. В текущем розыгрыше чемпионата России Чалов забил четыре мяча, и все с пенальти. 25-летнего нападающего армейцев, имеющего опыт выступлений в Европе, ждут «Фенербахче» и «Галатасарае». На другого одноклубника Чалова и Зайнутдинова, 25-летнего нигерийца Чидеру Эджуке, ныне находящегося в аренде в «Антверпене», претендует «Трабзонспор».

«Бешикташ» – Мекка для игроков из РПЛ

После прихода российской госкомпании, разумеется, спрос на футболистов из РПЛ активизировался именно в «Бешикташе». Отметивший 3 марта свой 120-й день рождения стамбульский клуб намеревается добавить в свои ряды, кроме Зайнутдинова, защитника Сазонова из «Динамо». Оцениваемый в 3 млн еро 21-летний грузинский защитник ростом 1,94 м наверняка проявит себя в силовом турецком футболе.

«Галатасарай» ищет форварда

Кроме «Бешикташа» в 15-миллионном Стамбуле, но в стане «Галатасарая», вероятно появление форварда «Спартака» Шамара Николсона и нападающего «Краснодара» Кордобы. Отметим, что у одного из лидеров турецкого футбола проблемы с центром нападения, поэтому рассматриваются варианты из Серии А и АПЛ. Среди них Вильфрид Заа и Мойзе Кин. Поэтому варианты из РПЛ не являются приоритетными.

Игрок Откуда Куда Трансферная стоимость, млн евро Бактиёр Зайнутдинов ЦСКА «Бешикташ» 6 Фёдор Чалов ЦСКА «Фенербахче», «Галатасарай» 12 Чидера Эджуке ЦСКА «Трабзонспор» 5,5 Шамар Николсон «Спартак» «Галатасарай» 4,5 Джон Кордоба «Краснодар» «Галатасарай» 11 Саба Сазонов «Динамо» «Бешикташ» 3

Константин Лицин