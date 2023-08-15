«Вердер» отпугнул ценник Тикнизяна

Бременский «Вердер» постепенно сбавляет интерес к защитнику московского «Локомотива» Наиру Тикнизяну. Об этом рапортуют журналисты 90min.

Немецкий клуб больше не предпринимает попыток заполучить игрока из-за финансовых запросов «железнодорожников». Московский клуб хочет выручить с продажи защитника пять миллионов евро. «Вердер» считает эту сумму завышенной.

В связи с этим бременский клуб начал подыскивать альтернативные варианты усиления левого фланга защиты.

Тикнизян успешно начал сезон в составе «Локомотива». Защитник отметился тремя забитыми мячами и четырех поединках Премьер-лиги.