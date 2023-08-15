Грозненский «Ахмат» посредством официального клубного сайта объявил об отставке главного тренера команды Сергея Ташуева. Боссы команды и наставник договорились о досрочном прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.

К поединку пятого тура Премьер-лиги против «Оренбурга» готовить команду будет Иса Байтиев, который назначен и. о. главного тренера команды.

Ташуев занимал пост рулевого грозненского коллектива с осени прошлого года. Команда неудачно стартовала в новом розыгрыше Премьер-лиги, потерпев три поражения в четырех играх. По итогам четырех туров «Ахмат» располагается на 11-м месте в турнирной таблице.