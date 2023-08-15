В «Ахмате» ответили на вопрос об увольнении Ташуева

В грозненском «Ахмате» допускают отставку главного тренера команды Сергея Ташуева. Об этом в разговоре с журналистами рассказал спортивный директор клуба Руслан Газзаев.

«Любой тренер может быть уволен. Понятно, что при отсутствии результатов или при тех результатах, которые мы сегодня видим, возможно все. Решение принимает президент», - передает слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Ташуев занял пост наставника «Ахмата» в сентябре прошлого года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги грозненская команда набрала три балла после четырех туров и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.