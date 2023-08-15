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Газзаев высказался о трансфере Захаряна в «Реал Сосьедад»

15 Августа 2023 • 11:38 Комментировать

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на уход полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо». 20-летний хавбек продолжит карьеру в испанском «Реал Сосьедаде».

«Захарян - потеря для «Динамо». Его качества видны невооруженным глазом. Мог взорваться. Решить эпизод. Теперь будем наблюдать за ним в чемпионате Испании», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Захарян должен сегодня, 15 августа, прилететь в Испанию для прохождения медицинского обследования. За трансфер российского полузащитника «Реал Сосьедад» заплатит «Динамо» 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Валерий Газзаев Арсен Захарян
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