Газзаев высказался о трансфере Захаряна в «Реал Сосьедад»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на уход полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо». 20-летний хавбек продолжит карьеру в испанском «Реал Сосьедаде».

«Захарян - потеря для «Динамо». Его качества видны невооруженным глазом. Мог взорваться. Решить эпизод. Теперь будем наблюдать за ним в чемпионате Испании», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Захарян должен сегодня, 15 августа, прилететь в Испанию для прохождения медицинского обследования. За трансфер российского полузащитника «Реал Сосьедад» заплатит «Динамо» 12 миллионов евро.