Чалов: «Если мы хотим бороться за первые места, у ЦСКА должна быть большая скамейка с качественными футболистами»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов выразил мнение, что московскому клубу необходимо усиливать состав, если он рассчитывает бороться за самые высокие места.

«Если мы хотим бороться за первые места, то у ЦСКА должна быть большая скамейка с качественными футболистами. Так что хорошие трансферы не помешают», — цитирует Чалова Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний Чалов провёл семь матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

После четырёх туров РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав девять очков. Свой следующий матч «армейцы» проведут 19 августа против «Динамо». Начало — в 15:00 по московскому времени.