Широков отреагировал на переход Захаряна в «Реал Сосьедад»

Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Ранее сообщалось, что Захарян может дебютировать в составе своей новой команды уже в ближайшие выходные.

«Команда, которая занимается Арсеном, взвесили все за и против, и поняли, что для него это наиболее подходящий вариант. Тем более «Сосьедад» сыграет в Лиге чемпионов», — цитирует Широкова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провёл за «Динамо» пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Свой ближайший матч «Реал Сосьедад» проведёт 19 августа против «Сельты». Начало — в 18:00 по московскому времени.