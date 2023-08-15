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Широков отреагировал на переход Захаряна в «Реал Сосьедад»

15 Августа 2023 • 11:21 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Сельта
19.08 18:00

Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Ранее сообщалось, что Захарян может дебютировать в составе своей новой команды уже в ближайшие выходные.

«Команда, которая занимается Арсеном, взвесили все за и против, и поняли, что для него это наиболее подходящий вариант. Тем более «Сосьедад» сыграет в Лиге чемпионов», — цитирует Широкова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провёл за «Динамо» пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Свой ближайший матч «Реал Сосьедад» проведёт 19 августа против «Сельты». Начало — в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Роман Широков Арсен Захарян
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РЕАЛ СОСЬЕДАД СЕЛЬТА
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