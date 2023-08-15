Асхабадзе: «Финансовых проблем у «Факела» нет»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о финансовом положении воронежского клуба.

«Финансовых проблем у «Факела» нет, клуб стабилен в этом отношении. Но лично для меня как для руководителя эта история принципиальная: не повторить путь команд, которые пропали, поучаствовать условно один год в РПЛ, а потом сдуться», — сказал Асхабадзе в шоу «Это футбол, брат!».

Ранее Асхабадзе заявлял, что «Факел» обладает самыми скромными финансовыми возможностями в РПЛ.

После четырёх туров РПЛ «Факел» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка. Свой следующий матч команда из Воронежа проведёт 20 августа против «Пари НН». Начало — в 17:30 по московскому времени.