«Марсель» договорился с Изидором, но пока не сделал предложения «Локомотиву»

Форвард столичного «Локомотива» Вильсон Изидор является трансферной целью «Марселя». Клуб достиг устной договоренности с нападающим по трансферу игрока.

«Устная договоренность с Изидором по переходу в «Марсель» действительно достигнута. Но клуб пока не ведет переговоры с «Локомотивом». Официальное предложение еще не сделано», - рассказал источник журналисту издания Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата России Вильсон провел четыре поединка, в которых записал на свой счет один забитый мяч. За «железнодорожников» 22-летний француз выступает с января 2022 года. Срок контракта между сторонами рассчитан до конца июня 2026 года. Его трансферный ценник – шесть миллионов евро.