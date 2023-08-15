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Стало известно, когда Захарян может дебютировать за «Реал Сосьедад»

15 Августа 2023 • 10:38 Комментировать

Российский хавбек Арсен Захарян, который близок к переходу из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад», может провести дебютный поединок за новую команду в ближайший уик-энд. Об этом отрапортовала газета Marca.

Тренерский штаб команды из Сан-Себастьяна может выпустить 20-летнего полузащитника на поле, поскольку тот находится в хороших игровых кондициях. Арсен провел в новом сезоне чемпионата России три матча, забил гол и отдал результативную передачу.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Арсен пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт с «Реал Сосьедадом». Сумма трансфера составит порядка 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
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