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Агент опроверг информацию о том, что Изидор согласовал контракт с «Марселем»

15 Августа 2023 • 10:35 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
19.08 19:30

Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, прокомментировал информацию том, что его клиент согласовал контракт с «Марселем».

«Действительно ли Изидор согласовал контракт с «Марселем»? Ничего ещё у нас не согласовано», — цитирует Лакруа «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что на продаже 22-летнего француза «Локомотив» намерен заработать 6-7 миллионов евро.

В текущем сезоне Изидор провёл за «Локомотив» шесть матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 6 миллионов евро.

Свой ближайший матч «Локомотив» проведёт 19 августа против «Краснодара». Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марсель Вильсон Изидор Эммануэль Лакруа
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