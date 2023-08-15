Агент опроверг информацию о том, что Изидор согласовал контракт с «Марселем»

Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, прокомментировал информацию том, что его клиент согласовал контракт с «Марселем».

«Действительно ли Изидор согласовал контракт с «Марселем»? Ничего ещё у нас не согласовано», — цитирует Лакруа «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что на продаже 22-летнего француза «Локомотив» намерен заработать 6-7 миллионов евро.

В текущем сезоне Изидор провёл за «Локомотив» шесть матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 6 миллионов евро.

Свой ближайший матч «Локомотив» проведёт 19 августа против «Краснодара». Начало — в 19:30 по московскому времени.