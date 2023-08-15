Клуб РПЛ может подписать защитника сборной Чили

Чилийский защитник Гильермо Сото, выступающий в чемпионате Аргентины за «Уракан», может перебраться в Российскую премьер-лигу. Об этом отрапортовал журналист Пабло Рамос.

По сведениям источника, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован один из клубов Российской премьер-лиги. Руководство «Уракана», в свою очередь, готово продать игрока, если получит хорошее предложение.

Трудовое соглашение чилийца с нынешним клубом рассчитано до конца 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 1,8 миллиона евро. За «Уракан» Гильермо выступает с января текущего года.