Лингард тренируется с «Вест Хэмом»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, которого связывали с возможным переходом в ЦСКА, тренируется с «Вест Хэмом». Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, в настоящий момент 30-летний Лингард находится в статусе свободного агента. Прошлый сезон английский полузащитник провёл в клубе «Ноттингем Форест», забив за эту команду два мяча в 20 проведённых матчах.

Ранее сообщалось, что Лингард может перейти в ЦСКА, однако позже директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо заявил, что такая сделка вряд ли состоится.

В первом туре АПЛ «Вест Хэм» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1). Свой следующий матч «молотобойцы» проведут 20 августа против «Челси». Начало — в 18:30 по московскому времени.