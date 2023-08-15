Трансфер Захаряна как луч надежды для российских игроков

Арсен Захарян продолжит карьеру в Испании. «Динамо» и «Реал Сосьедад» согласовали условия трансфера, и игрок уже отправился в Сан-Себастьян. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над переходом.

Чего ждать от самого Захаряна в Испании

Пожалуй, это самый главный вопрос. После сорвавшегося трансфера в «Челси» и странного периода в «Динамо» под руководством Славиши Йокановича Захарян прошлый сезон провёл не слишком ярко, хотя при этом и набрал неплохие цифры. Однако «Реал Сосьедад» это не смутило, то есть в Сан-Себастьяне верят в талант 20-летнего игрока. Благо начало этого сезона Захарян проводит удачно.

Статистика за сезон-2022/23

Игры Голы Голевые передачи 27 (РПЛ) 4 9 10 (Кубок России) 1 1

С другой стороны, в пользу Захаряна мог сыграть фактор Хвичи Кварацхелии. Все понимают, что пара месяцев в чемпионате Грузии точно не стала определяющей в становлении полузащитника. Кварацхелия вырос в нашей Премьер-лиге, и все видели, как он в минувшем сезоне просто разорвал Серию А. Вероятно, в Сан-Себастьяне держат в уме этот кейс и надеются, что Захарян точно так же сможет показать класс.

При этом «Реал Сосьедад» и сам чемпионат Испании выглядят подходящим вариантом для продолжения карьеры. Захаряну было бы очень сложно в силовой Английской премьер-лиге. В Ла Лиге же с её ставкой на креативных лёгких футболистов россиянин сможет себя показать с лучшей стороны. При этом в самом сен-себастьянском клубе расти и прогрессировать можно, так как там всегда работают интересные и прогрессивные тренеры. Причём «Реал Сосьедад» любит россиян, все до сих пор помнят Валерия Карпина, который был лидером команды, едва не выигравшей чемпионат.

Из России можно вырваться

Последние полтора года мы всё чаще слышали, что теперь российским игрокам в топовые европейские турниры вход закрыт. Год назад лишним подтверждением тому стал срыв трансфера всё того же Арсена Захаряна в «Челси», когда лондонцы просто не смогли решить проблему с оплатой. Казалось, что теперь отечественные игроки не уедут дальше Турции или Израиля, которые не являются мечтой для футболистов.

Переезд Далера Кузяева во Францию всё же не убеждал. Во-первых, полузащитник перебрался в статусе свободного агента. Во-вторых, он выбрал новичка французской Лиги 1, который будет бороться за выживание. В общем, ситуация специфическая. Захарян же на своём примере показал, что всё реально. Полузащитник отправился по возмездному трансферу и уехал в испанский клуб, который будет выступать в Лиге чемпионов. Теперь Захарян – это наглядное подтверждение, что российский футбол всё же не вычеркнут из европейского.

Возможно, с этим отчасти связан, например, прогресс Константина Тюкавина в последнее время. Наверняка форвард был в курсе переговоров одноклубника и понял, что и у него есть шанс уехать в топовый чемпионат.

Новый взгляд россиян на европейские клубы

Захарян выбрал «Реал Сосьедад». Это хорошая, крепкая испанская команда, которая в стартовавшем сезоне выступит в Лиге чемпионов. Тем не менее очевидно, что басков нельзя отнести к категории топ-клубов. А ведь ещё пару лет назад отечественные футболисты говорили, что в Европу готовы ехать только в гранды, а вот смысла перебираться в стан середняков они не видели.

Реклама

Очевидно, что этот тренд изменился. В принципе это случилось ещё до текущей международной обстановки. Можно вспомнить, что Фёдор Смолов уезжал в аренду в «Сельту», а Александр Кокорин выбрал «Фиорентину». Теперь же мы видим Кузяева, который уехал в команду-новичка Лиги 1, а один из главных талантов России Захарян выбрал незвёздный «Реал Сосьедад».

В «Реал Сосьедаде» знают, что ожидать от русских

Первопроходцем в команду из Сан-Себастьяна стал нынешний главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин. Тогдашний наставник «Реал Сосьедада» Джон Тошак звал Карпина в свою команду, и футболист из «Спартака» ушёл. Хотя в то время он ждал больше предложений из Англии или Германии. Он быстро освоился в команде и играл на позиции правого вингера или нападающего, при этом забивал по 13 голов за сезон. В скором времени он перешёл в «Валенсию», ну а затем уже в «Сельту», где стал лидером вместе с Мостовым.

Дмитрий Хохлов тоже выступал за команду из Сан-Себастьяна. В 2000 году команда заплатила «ПСВ» за трансфер россиянина почти 5 млн евро, Дмитрий оправдал ожидания от перехода. Все три сезона, которые Хохлов провёл в «Реал Сосьедаде» были успешными, именно поэтому, клуб не хотел его возвращения в Россию.

Роман Андреев