Газзаев: «Не понимаю, почему тренерский штаб «Локомотива» не может определиться с обороной»

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об игре «Локомотива» в нынешнем сезоне.

По мнению специалиста, «железнодорожники» пока не впечатляют. Газзаев отметил проблемы «Локомотива» в обороне, которые тренерскому штабу команды никак не удаётся решить.

«Не понимаю, почему тренерский штаб не может определиться с обороной и, в частности, с центральной позицией. Без стабильного состава и, в частности, без стабильной обороны сложно на что-то претендовать», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

После четырёх туров РПЛ «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав пять очков. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 19 августа против «Краснодара». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.