Изидор — о Марадишвили: «Он показал всем, что, даже не играя, можно оставаться топовым игроком»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор поделился мнением об игре своего одноклубника Константина Марадишвили.

Напомним, в матче четвёртого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) 23-летний Марадишвили забил гол, позволив своей команде избежать поражения уже в компенсированное время.

Французский футболист отметил, что даже несмотря на малое количество игрового времени, Марадишвили продолжает оставаться сильным игроком.

«У него было немало трудностей, поэтому было важно показать всем, что он не потерял свою форму и хочет играть больше. И, конечно, очень рад за него», — цитирует Изидора Sport24.

В четырёх турах РПЛ «Локомотив» набрал пять очков и сейчас занимает девятое место в турнирной таблице. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 19 августа против лидера турнира «Краснодара». Начало — в 19:30 по московскому времени.