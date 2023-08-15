Газзаев назвал главную слабость «Спартака»

Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев считает, что «Спартаку» нужно усилить оборонительную линию в текущее трансферное окно.

«Спартак» укомплектован в плане атаки и средней линии. Но что делать с обороной? «Спартаку» нужно приобрести сильного центрального защитника, который найдет общий язык с Джикией», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».

В четырех матчах Премьер-лиги спартаковцы пропустили семь мячей. В настоящий момент команда Гильермо Абаскаля занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч «красно-белые» проведут на выезде против петербургского «Зенита».