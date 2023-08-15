В «Спартаке» рассказали, сколько болельщиков ожидается на матче с «Зенитом»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о том, как продвигается продажа билетов на поединок пятого тура Премьер-лиги против петербургского «Зенита».

«Продажи идут хорошо. Ожидаем около 30 тысяч человек», - приводятся слова Зеленова на страницах издания «Спорт-Экспресс».

«Спартак» примет «Зенит» на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 20 августа. Начало матча запланировано в 19:30 по московскому времени.

По итогам четырех туров «народная команда» занимает четвертое место в турнирной таблице, а «сине-бело-голубые» находятся на седьмой позиции.