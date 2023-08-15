Газзаев отреагировал на неудачный старт «Зенита» в РПЛ

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об игре петербургского «Зенита» на старте нового сезона.

«Очки даются «Зениту» тяжело. Семаку предстоит стабилизировать состав, привести игроков к общему знаменателю. В ближайших турах мы увидим более стабильный футбол в их исполнении», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

После четырех туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал семь баллов и располагается на седьмой позиции в турнирной таблице. В ближайшем матче подопечные Сергея Семака встретятся с московским «Спартаком». Игра пройдет в воскресенье, 20 августа.