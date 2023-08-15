Агент Гурцкая: «Для «Динамо» трансфер Захаряна - провал»

Известный агент Тимур Гурцкая высказал свое мнение по трансферу полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Для «Динамо» этот трансфер - провал. 9 миллионов евро за якобы лучшего русского футболиста - очень мало. «Сосьедад» заплатит 12 млн, но 3 из них достанутся агентам, а не клубу», - рассказал агент на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Ранее сообщалось, что Захарян близок к подписанию долгосрочного трудового договора с «Реал Сосьедадом».

В текущем сезоне РПЛ 20-летний полузащитник провел три матча, забил гол и отдал результативную передачу. Его контракт с «бело-голубыми» рассчитан до лета 2024 года.