Агент Гурцкая: «Отставка Ташуева будет первой в РПЛ в этом сезоне»

Известный агент Тимур Гурцкая рассказал, что грозненский «Ахмат» может лишиться главного тренера.

«Прилетел тут свежий инсайд, что отставка Ташуева будет первой отставкой в РПЛ в этом сезоне», – заявил агент в видео на ютуб-канале «Это футбол, Брат!».

После четырех туров РПЛ грозненский клуб, который в прошлом сезоне занял пятое место, имеет в своем активе три набранных очка и занимает 11-е место в турнирной таблице.

В следующем туре подопечные Сергея Ташуева сыграют на своем поле против «Оренбурга». Игра состоится в воскресенье, 20 августа.