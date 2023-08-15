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Агент Гурцкая: «Отставка Ташуева будет первой в РПЛ в этом сезоне»

15 Августа 2023 • 08:01 Комментировать
Пари НН
2:0
Ахмат
окончен

Известный агент Тимур Гурцкая рассказал, что грозненский «Ахмат» может лишиться главного тренера.

«Прилетел тут свежий инсайд, что отставка Ташуева будет первой отставкой в РПЛ в этом сезоне», – заявил агент в видео на ютуб-канале «Это футбол, Брат!».

После четырех туров РПЛ грозненский клуб, который в прошлом сезоне занял пятое место, имеет в своем активе три набранных очка и занимает 11-е место в турнирной таблице.

В следующем туре подопечные Сергея Ташуева сыграют на своем поле против «Оренбурга». Игра состоится в воскресенье, 20 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Ахмат Тимур Гурцкая
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