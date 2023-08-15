Нападающий «ПСЖ» Неймар» предлагал свои услуги пяти европейским топ-клубам, об этом сообщает The Independent.

По данным источника, бразилец рассматривал варианты с переходом в «Манчестер Юнайтед», «Баварии», «Реалу», «Челси» и «Манчестер Сити», однако все команды не стали рассматривать этот вариант, тем самым форвард принял решение продолжить карьеру в «Аль-Хиляле».

Ранее СМИ сообщали, что 31-летний футболист уже подписал двухлетний контракт с клубом из Саудовской Аравии и будет получать за один сезон в шесть раз больше, чем в «ПСЖ». Сумма трансфера составит 100 миллионов евро.