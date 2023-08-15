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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сперцян и Заболотный - в числе 11 лучших игроков 4-го тура РПЛ

15 Августа 2023 • 07:23 Комментировать

Журналисты издания «Чемпионат» сформировали символическую сборную четвертого тура Российской премьер-лиги.

В список из 11 лучших были включены следующие футболисты: Илья Лантратов («Локомотив»), Виллиан Роша (ЦСКА), Страхинья Эракович («Зенит»), Хуниор Алонсо («Краснодар»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Даниил Уткин («Ростов»), Станислав Бессмертный («Динамо»), Андрей Егорычев («Урал»), Антон Заболотный (ЦСКА), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»).

После четырех туров чемпионата России на первом месте находится «Краснодар». Вторую строчку занимает екатеринбургский «Урал», а топ-3 замыкает столичный ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Антон Заболотный Виллиан Роша Илья Лантратов Эдуард Сперцян
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