Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Источник: Изидор согласовал контракт с «Марселем»

15 Августа 2023 • 07:12 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
19.08 19:30

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор согласовал личный контракт с «Марселем», об этом сообщает L’Equipe.

По данным источника, после продажи Дженгиза Юндера в турецкий «Фенербахче» французский клуб ведёт работу по переходу нападающего столичного клуба, «Локомотив» же планирует получить за игрока шесть-семь миллионов евро.

Контракт 22-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Изидор принял участие в шести играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнерам по команде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марсель Вильсон Изидор трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Августа
07:28 · Россия. Премьер-лига
Неймар предлагал свои услуги пяти европейским топ-клубам слухи
07:23 · Россия. Премьер-лига
Сперцян и Заболотный - в числе 11 лучших игроков 4-го тура РПЛ
07:12 · Россия. Премьер-лига
Источник: Изидор согласовал контракт с «Марселем»
14 Августа
23:47 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Знание испанского языка станет важнейшим фактором для Захаряна»
23:24 · Россия. Премьер-лига
Тимур Сулейманов объяснил провальный старт сезона «Пари НН»
22:56 · Россия. Премьер-лига
Сулейманов ответил на вопрос об уходе из «Пари НН»
22:49 · Россия. Премьер-лига
Агент Гурцкая: «Крылья Советов» отказались продать Гарре в ПАОК
22:38 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов: Рано или поздно «Пари НН» должен был выиграть
22:36 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ахмата» объяснил неудачный старт своего клуба в РПЛ
22:28 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Пари НН» Ананко: «Правильная реакция после «Спартака» была»
21:59 · Россия. Премьер-лига
Орлов объяснил лидерство «Краснодара» в РПЛ
21:57 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Худший матч за то время, что я работаю в «Ахмате»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Севикян: «Играли до конца, до последней секунды, поэтому победили»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: Моё личное мнение, «Краснодар» будет в пятёрке
21:31 · Россия. Премьер-лига
Орлов назвал причину, почему «Спартак» не станет чемпионом РПЛ
Все новости
Рекомендуем