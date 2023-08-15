Источник: Изидор согласовал контракт с «Марселем»

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор согласовал личный контракт с «Марселем», об этом сообщает L’Equipe.

По данным источника, после продажи Дженгиза Юндера в турецкий «Фенербахче» французский клуб ведёт работу по переходу нападающего столичного клуба, «Локомотив» же планирует получить за игрока шесть-семь миллионов евро.

Контракт 22-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Изидор принял участие в шести играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнерам по команде.