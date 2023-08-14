Сёмин: «Знание испанского языка станет важнейшим фактором для Захаряна»

Знаменитый тренер Юрий Сёмин оценил уже почти свершившийся переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» и назвал то, без чего карьера россиянина в Испании не задастся с самого начала.

«Арсен должен общаться. Если он будет там играть, язык станет одним из важнейших факторов, который ему поможет быть в команде, понимать тренера», - делится Сёмин со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что 20-летний Захарян является воспитанником столичного «Динамо» и «Реал Сосьедад» будет его первым клубом после «бело-голубых».

«Арсену нужно много работать. Конкуренция большая, а клуб – великолепный», - добавляет Сёмин.

Ранее в «Реал Сосьедаде» играли такие знаменитые российские футболисты как Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов. Ныне оба работают тренерами в РПЛ.

«Захарян должен продолжить их традиции в клубе. Думаю, он может это сделать», - заключил Сёмин.