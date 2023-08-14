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Деменко: «Захарян принял верное решение, вернуться он всегда успеет» эксклюзив

14 Августа 2023 • 23:45 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
19.08 15:00

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Испанский чемпионат сильный, клуб Захарян выбрал хороший. Сможет ли он себя там проявить на максимум - вопрос. Есть пример Черышева, который начал хорошо, а потом у него пошел спад. Думаю, Арсен хочет показать себя в еврокубках и строит уже дальнейшие планы по карьерному росту.

Считаю, что Захарян принял верное решение. Вернуться он всегда успеет. Но есть все предпосылки, что у него там получится. Важно будет, как он найдет язык с тренером и вольётся в коллектив. Сложно будет по-любому. Захарян - игрок разнообразный, так что все по большей части зависит от него», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Максим Деменко Арсен Захарян
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