Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Арсен - хороший футболист. Его главное преимущество в том, что он молодой. Переход в топ-чемпионат поможет ему с возрастом, потому что там придется подтянуть многие качества. Проблема в том, что ему там не гарантировано место в основном составе. Команда всё-таки очень хорошая, «Реал Сосьедад» будет играть в Лиге чемпионов.

В Испании таких футболистов любят. Со временем он прибавит во многих аспектах и будет ещё лучше. Правильный или неправильный выбор сделал Арсен, покажет только время. Главное, смотреть на несколько факторов, а не только на размер контракта», - сказал Мостовой.