Тимур Сулейманов объяснил провальный старт сезона «Пари НН»

Форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов высказался о старте сезона, который его клуб провалил. Напомним, в первых трёх турах РПЛ нижегородцы не забили ни одного мяча.

«Результата не было, тогда и соперники непростые были. Сложилось, что с «Ахматом» у нас положительная серия, сегодня выдавили из себя все. А тренер перед игрой сказал: нужно подниматься выше. Выполнили все его наставления», - цитирует игрока «Матч ТВ».

Напомним, что в понедельник вечером «Пари НН» обыграл с уверенным счётом «Ахмат» - 2:0. После матча нижегородцы поднялись на 10-е место турнирной таблицы, теперь у команды четыре набранных очка.

«Предсказать не могу, но очень надеюсь, что победа даст нам толчок вперёд», - добавил нападающий.