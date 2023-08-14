Сулейманов ответил на вопрос об уходе из «Пари НН»

Форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов ответил на вопрос о своём уходе из нижегородского клуба. Ранее его активно сватали в чемпионат Турции.

«Пока я не знаю, не обращаю на это внимание. Вот агент мне написал только что: «Умничка!». Он меня не напрягает этим, не грузит информацией по каким‑то переходам. У нас рабочая обстановка. Я в клубе, играю, забиваю. А дальше – как будет», - рассказывает форвард «Матч ТВ».

Напомним, в заключительном матче четвёртого тура РПЛ Сулейманов забил второй гол своей команды в ворота «Ахмата». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «горожан».

«Ахмат» продолжил падение, а «Пари НН» впервые забил