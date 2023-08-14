Агент Гурцкая: «Крылья Советов» отказались продать Гарре в ПАОК

Греческий ПАОК рассматривает вариант с покупкой полузащитника «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, об этом сообщил агент Тимур Гурцкая в видео на ютуб-канале «Это футбол, Брат!».

Как отметил Гурцкая, греческий клуб сделал предложение в размере семи миллионов евро, но самарский клуб отказался продавать своего лидера.

Контракт 23-летнего аргентинского футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает в три миллиона евро.

В текущем сезоне Гарре принял участие в шести играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде