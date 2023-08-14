Корнаухов: Рано или поздно «Пари НН» должен был выиграть

Олег Корнаухов высказался о победе «Пари НН» над грозненским «Ахматом» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что рано или поздно нижегородский клуб доложен был одержать победу.

«На мой взгляд, «Пари НН» полностью переиграл «Ахмат», контролировал игру на всех участках поля. Победа заслуженная», - заявил Корнаухов в эфире «Матч ПРЕМЬЕР».

«Пари НН» одержал победу со счётом 2:0 благодаря голам Севикяна и Сулейманова.

Нижегородский клуб одержал первую победу в РПЛ в этом сезоне и поднялся на десятое место в турнирной таблице.