Защитник «Ахмата» объяснил неудачный старт своего клуба в РПЛ

Защитник грозненского «Ахмата» Владислав Волков рассказал, с чем связан неудачный старт его клуба в новом сезоне РПЛ. Ранее его клуб проиграл в гостях «Пари НН» (0:2).

«Считаю, это стечение обстоятельств. Смотря на «Зенит», чемпиона прошлого сезона, сейчас он идёт даже не в пятерке. После паузы команды выходят в разном состоянии и только после пяти-семи матчей набирают форму и вкатываются в сезон», - цитирует игрока «Матч ТВ».

Напомним, что в прошлом сезоне «Ахмат» Ташуева смог финишировать на пятом месте в турнирной таблице, что стало клубным рекордом. В сезоне текущем у грозненцев лишь одна победа (над «Сочи» в РПЛ, 2:1) в шести матчах во всех турнирах.

«Любая черная полоса заканчивается и начинается белая», - добавил Волков.

«Ахмат» продолжил падение