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Тренер «Пари НН» Ананко: «Правильная реакция после «Спартака» была»

14 Августа 2023 • 22:28 Комментировать
Пари НН
2:0
Ахмат
окончен

Старший тренер «Пари НН» Дмитрий Ананко после игры с «Ахматом» (2:0) дал комментарий для «Матч ТВ».

- Раздевалку было слышно даже здесь, в микст-зоне. Расскажите, что там происходило?

- Ребята празднуют победу. Очень приятно, что выполнили все, о чем говорили. Правильная реакция после «Спартака» была. Поэтому нам нужна очень была победа. Мы выполнили ту задачу, которую поставили.

- Как-то поддерживали связь с Сергеем Юраном?

- Давайте об игре разговаривать. Я не знаю, что можно говорить, а что нельзя. Всё было обговорено до игры. Мы чувствовали друг друга, больше не хочу углубляться в это.

- Сегодня всё у команды получилось? Потому что и в обороне, и в атаке вроде бы сыграли очень здорово. На ваш взгляд, как?

- Я думаю, что, конечно же, были погрешности, но по такой игре, когда довлеет результат, когда нужно было добиваться победы, были небольшие ошибки, но на фоне победы, того, что забили быстрые голы, сыграли сзади на ноль - это самое важное.

- Первая замена на 82-й минуте, с чем связано столь позднее ваше вмешательство в игру?

- Я бы не сказал, что это позднее. Всё было по плану, был диалог с ребятами, все терпели, силы были, поэтому мы решили их приберечь на конец игры.

- То есть, вы были довольны теми, кто уже на поле?

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- Да.

- Есть ли шанс, что к следующему туру восстановится кто-то из травмированных?

- Будем надеяться, конечно же, желаем быстрее восстанавливаться и быстрее возвращаться в строй. Эти вопросы к доктору. Они все готовы, рвутся, поэтому здесь главное, чтобы не было рецидивов.

- Вам понравилось быть главным тренером?

- Вы поймите, мы одна команда. Конечно, Сергея Николаевича не хватало, но я исполнил то, что должен был делать.

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Дмитрий Ананко Пари НН
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