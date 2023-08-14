Орлов объяснил лидерство «Краснодара» в РПЛ

Знаменитый российский комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему «Краснодар» после четырёх туров РПЛ идёт без потерь и занимает единоличное первое место в турнирной таблице.

«Их команда очень усилилась, Ивич настоящий тренер, у него на каждой позиции по запасному, что может выйти и заменить травмированного игрока. В нападении Джон Кордоба, быстрый Олусегун. И, конечно, Сперцян. Сперцян – это футбольный перчик», - сказал Орлов в эфире YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, с первого тура «Краснодар» обыграл в РПЛ «Динамо», «Сочи», «Пари НН» и «Оренбург». У клуба 12 набранных очков, отрыв от второго места, на котором идёт «Урал» - два балла.

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