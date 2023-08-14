Ташуев: «Худший матч за то время, что я работаю в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев после игры с «Пари НН» (0:2) дал комментарий для «Матч ТВ».

- Что сегодня не получилось у вашей команды? В атаке практически не было остроты?

- Да, это худший матч за то время, что я работаю в «Ахмате». Команда была не сбалансирована, ответственность беру на себя, потому что в чем-то ошибся, толи в составе, то ли в подготовке к матчу, то ли в словах. Анализ нужен, сложно оценивать. Такая беззубая и бездарная игра в обороне, полный дисбаланс в команде - это тренерская ошибка однозначно.

- Быстрый гол насколько помешал вашим планам?

- Повлиял. Ясно, что психологический груз. Первая же атака и такой несуразный гол. Понятно, что команда сразу попадает в яму.

- Заменами остались довольны сегодня?

- Нет, вообще ничем не доволен сегодня, и собой в том числе.