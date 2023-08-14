Севикян: «Играли до конца, до последней секунды, поэтому победили»

Лучший футболист матча «Пари НН» - «Ахмат» (2:0) Эдгар Севикян поделился впечатлениями от игры для «Матч ТВ».

- Как это было, какие впечатления от матча?

- Хорошие впечатления, главное, что команда победила. Первые три тура у нас выдались не совсем удачными, не забивали, но главное, что прорвало. Поэтому очень рад победе.

- Насколько помог быстрый гол?

- Конечно, помог. Первый гол оказался быстрым. Он всегда снижает напряжение, в любом случае мы не расслаблялись, понимали, что это только начало матча, и мы играли до конца, до последней секунды, поэтому победили в этом матче.

- Твой дриблинг сегодня один комментатор сравнил с Марадоной, другой - с Роналдиньо. Кто тебе из них ближе?

- Не знаю, никто из них не ближе, просто это игроки величайшего уровня, с ними просто сравнивать нельзя. Просто стараюсь показывать свои лучшие качества, но сравнивать себя с ними - некорректно.