Булыкин: Моё личное мнение, «Краснодар» будет в пятёрке

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о перспективах «Краснодара» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что, по его мнению, «быки» будут в пятерке, и чтобы попасть в тройку им нужно хорошо подготовиться, особенно в зимнюю паузу.

«А то, что «быки» хорошо начали сезон, это даст команде мотивацию и большой шанс зацепиться за тройку», - заявил Булыкин в разговоре с «Матч ТВ».

Напомним, что после четырех туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице и является единственной командой, которая не потеряла очков.