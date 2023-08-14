Орлов назвал причину, почему «Спартак» не станет чемпионом РПЛ

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о шансах московского «Спартака» стать чемпионом России в нынешнем сезоне.

«Футбольная практика показывает: чемпион – тот, кто меньше всех пропустит. Пока «Спартак» не выстроит игру в обороне, они не будут достигать золотых медалей», - рассказал Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».

После четырех туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал девять баллов и располагается на четвертом месте в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Краснодара» на три очка. В следующем матче «красно-белые» на своем поле примут «Зенит».