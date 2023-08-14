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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов назвал причину, почему «Спартак» не станет чемпионом РПЛ

14 Августа 2023 • 21:31 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о шансах московского «Спартака» стать чемпионом России в нынешнем сезоне.

«Футбольная практика показывает: чемпион – тот, кто меньше всех пропустит. Пока «Спартак» не выстроит игру в обороне, они не будут достигать золотых медалей», - рассказал Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».

После четырех туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал девять баллов и располагается на четвертом месте в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Краснодара» на три очка. В следующем матче «красно-белые» на своем поле примут «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Геннадий Орлов
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