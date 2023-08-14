Треть своих голов в РПЛ Тимур Сулейманов забил «Ахмату»

Грозненский «Ахмат», похоже, является самым любимым соперником форварда нижегородского «Пари НН» Тимура Сулейманова. Как сообщает Opta Sports, треть (4) из всех 12 голов в Премьер-лиге Сулейманов отправил в ворота грозненцев.

Напомним, что в вечернем матче РПЛ между «Пари НН» и «Ахматом» Сулейманов забил второй гол своей команды, сделав под конец первого тайма счёт на табло 2:0.

Также забитый гол стал для Сулейманова первым в новом сезоне РПЛ. До сегодняшнего матча «Пари НН» являлся единственным клубом, игроки которого до сих пор не забивали в рамках Премьер-лиги.