«Ахмат» продолжил падение, а «Пари НН» впервые забил и победил в новом сезоне РПЛ

«Пари НН» и «Ахмат» сыграли в рамках чемпионата России. Матч четвёртого тура РПЛ состоялся 14 августа на стадионе «Нижний Новгород».
|(1:0) Севикян Эдгар1'
|(2:0) Сулейманов Тимур38'
Завершался четвёртый тур РПЛ на берегах Волги. «Пари НН» (тоже аутсайдер) принимал одного из главных неудачников на старте сезона – «Ахмат». У грозненцев аж четыре поражения в первых пяти матчах сезона, мало кто ожидал от них такого слабого старта. Тем более, после ударного финиша прошлого сезона. У «Пари НН» три поражения в пяти матчах и два ничейных результата. 1:1 сделали с «Уралом» в РПЛ и 1:1 с «Динамо» в Кубке России, затем добив москвичей в серии пенальти.
Поправить турнирное положение и воспользоваться матчем с неудачно стартовавшим соперником лучше получилось у волжан. Начали они не просто круто, а очень круто, ведь уже на 55-й секунде открыли счёт в матче. Для команды, которая в первых трёх турах не забивала вовсе – результат более чем солидный. Николай Калинский пальнул с дальней дистанции, на точке пенальти ногу подставил Эдгар Севикян, застав врасплох голкипера. После рикошета мяч врезался в штангу ворот Шелии и отскочил в сетку – 1:0.
Далее было довольно унылое бодание и полное преобладание определения «борьба на каждом участке поля». «Ахмат» чаще подходил к воротам соперника, однако регулярные забросы не приносили остроты. Нервы стали преобладать над футболом, апогей «непонятности» случился под занавес тайма, увенчавшись чудовищным привозом Челиковича. После прострела Карапузова Ясмин зачем-то решил обработать мяч в своей вратарской и был моментально накрыт Сулеймановым. Тимур с метра расстрелял ворота – 2:0.
Антигерой эпизода Челикович был заменён сразу после перерыва (как и Камилов), но эмоции не помогали «Ахмату» созидать. Ташуев пытался что-то изменить заменами, и вроде энергично бегали гости, однако не могли пробить плотную оборону волжан. За час игрового времени так и не случилось удара в створ ворот Артура Нигматуллина. А вот «Пари НН» в этом сумбуре чувствовал себя хорошо. Эшелонированная оборона потихоньку катила матч к первой победе в сезоне.
Мог Ильин пощекотать нервы нижегородским болельщикам, но после подачи Харина пробил чуть выше перекладины, до этого образцово отклеившись от защитника. Но мог и окончательно закопать «Ахмат» Сулейманов, которому Гоцук дал шанс на дубль. Кирилл отлично забросил на ход форварду, тот оттеснил опекуна и с острого угла пробил в ближнюю штангу. Звон каркаса не изменил счёт на табло, но «Пари НН» этого особо и не нужно было. Первые забитые мячи и первая победа в новом сезоне РПЛ в активе нижегородцев. Есть что отпраздновать.
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