«Ахмат» продолжил падение, а «Пари НН» впервые забил и победил в новом сезоне РПЛ

«Пари НН» и «Ахмат» сыграли в рамках чемпионата России. Матч четвёртого тура РПЛ состоялся 14 августа на стадионе «Нижний Новгород».

Завершался четвёртый тур РПЛ на берегах Волги. «Пари НН» (тоже аутсайдер) принимал одного из главных неудачников на старте сезона – «Ахмат». У грозненцев аж четыре поражения в первых пяти матчах сезона, мало кто ожидал от них такого слабого старта. Тем более, после ударного финиша прошлого сезона. У «Пари НН» три поражения в пяти матчах и два ничейных результата. 1:1 сделали с «Уралом» в РПЛ и 1:1 с «Динамо» в Кубке России, затем добив москвичей в серии пенальти.

Поправить турнирное положение и воспользоваться матчем с неудачно стартовавшим соперником лучше получилось у волжан. Начали они не просто круто, а очень круто, ведь уже на 55-й секунде открыли счёт в матче. Для команды, которая в первых трёх турах не забивала вовсе – результат более чем солидный. Николай Калинский пальнул с дальней дистанции, на точке пенальти ногу подставил Эдгар Севикян, застав врасплох голкипера. После рикошета мяч врезался в штангу ворот Шелии и отскочил в сетку – 1:0.

Далее было довольно унылое бодание и полное преобладание определения «борьба на каждом участке поля». «Ахмат» чаще подходил к воротам соперника, однако регулярные забросы не приносили остроты. Нервы стали преобладать над футболом, апогей «непонятности» случился под занавес тайма, увенчавшись чудовищным привозом Челиковича. После прострела Карапузова Ясмин зачем-то решил обработать мяч в своей вратарской и был моментально накрыт Сулеймановым. Тимур с метра расстрелял ворота – 2:0.

Антигерой эпизода Челикович был заменён сразу после перерыва (как и Камилов), но эмоции не помогали «Ахмату» созидать. Ташуев пытался что-то изменить заменами, и вроде энергично бегали гости, однако не могли пробить плотную оборону волжан. За час игрового времени так и не случилось удара в створ ворот Артура Нигматуллина. А вот «Пари НН» в этом сумбуре чувствовал себя хорошо. Эшелонированная оборона потихоньку катила матч к первой победе в сезоне.

Мог Ильин пощекотать нервы нижегородским болельщикам, но после подачи Харина пробил чуть выше перекладины, до этого образцово отклеившись от защитника. Но мог и окончательно закопать «Ахмат» Сулейманов, которому Гоцук дал шанс на дубль. Кирилл отлично забросил на ход форварду, тот оттеснил опекуна и с острого угла пробил в ближнюю штангу. Звон каркаса не изменил счёт на табло, но «Пари НН» этого особо и не нужно было. Первые забитые мячи и первая победа в новом сезоне РПЛ в активе нижегородцев. Есть что отпраздновать.