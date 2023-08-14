Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на переход полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

- Вам не грустно из-за отъезда Захаряна?

- Думаю, за него можно порадоваться. Парня пригласили в один из сильнейших чемпионатов в Европе. В Ла Лиге играет много звёзд не только европейского, но и мирового уровня. Я только порадовался за него! Главное, чтобы теперь у него всё получилось. Понятно, что для «Динамо» это потеря, причём достаточно серьёзная. Пока приглашают, надо соглашаться, потом могут никуда не пригласить. Так понимаю, теперь клуб будет искать внутренние резервы.

- Стилистически Ла Лига подходит Захаряну?

- Думаю, что да. Парень техничный и думающий на футбольном поле. У него есть хороший пас и есть удар, он может забить. Всё при нём.

- «Реал Сосьедад» - эта подходящая для Арсена команда? В средней линии там достаточно большая конкуренция.

- Конкуренция только будет его подстёгивать лишний раз. Там выживает сильнейший, теперь даже на тренировках ему надо будет отвоёвывать право на место в основном составе. Надеюсь, что он умный парень и понимает всю серьёзность ситуации. Насколько я понимаю, ему дали долгосрочный контракт. Единственное, я опасаюсь, что клуб отдаст его в аренду.

- Тоже не худший вариант.

- В этом может быть проблема, мы такое уже проходили. Возьмите того же Кокорина, которые перешёл в «Фиорентину», а потом отправился на чемпионат Кипра. Такой вариант развития событий я тоже не сбрасываю со счётов. Вдруг они его возьмут, а потом куда-то отдадут, как это было с Кокориным.

Колосков: «В какой-то момент Захарян стал невыразительным игроком»