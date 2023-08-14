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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В новом сезоне РПЛ больше не осталось команд без забитых мячей

14 Августа 2023 • 20:40 Комментировать
Пари НН
2:0
Ахмат
окончен

В новом сезоне Российской премьер-лиги больше не осталось команд с нулём в графе забитых голов. Последним таким клубом до вечера понедельника оставался нижегородский «Пари НН».

В домашнем матче против «Ахмата» нижегородцы в первом тайме отправили сразу два гола в ворота оппонентов. Автором первого стал на 1-й минуте встречи стал Эдгар Севикян. Второй гол в ворота грозненских гостей оформил Тимур Сулейманов на 38-й минуте.

Напомним, что до четвёртого тура сезона РПЛ-2023/24 только «Пари НН» был единственным клубом, игроки которого не смогли забить гол в новом сезоне Премьер-лиги.

Следите за вторым таймом игры в текстовой трансляции от портала LiveResult.ru. Впереди по-прежнему хозяева - 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН
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