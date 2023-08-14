Спортивный директор «Оренбурга»: «Курс рубля сказывается на бюджете клуба»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как влияет курс рубля на бюджете клуба.

Спортивный деятель отметил, что проблем у уральской команды на фоне этого нет, но все-таки отразилось, ведь бюджет клуба привязан к рублю.

«Все стремительно растет: сумма трансферов, зарплаты футболистов, ведь раньше игроки приходил по курсу в 60 рублей, а сейчас уже 100 — разница существенная», - приводит слова Андреева Sport24.

«Оренбург» под руководством Иржи Ярошика после четырех проведенных туров имеет лишь одном очко в своем активе.