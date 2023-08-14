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Дмитрий Черышев дал совет Захаряну

14 Августа 2023 • 20:30 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Сельта
19.08 18:00

Российский футбольный тренер Дмитрий Черышев поделился советом с российским новобранцем клуба «Реал Сосьедад» Арсеном Захаряном.

«Пожелаю ему прогрессировать, не останавливаться, если что‑то не будет получаться, и как можно быстрее учить испанский язык. Всё остальное: быстрота мышления есть, техника, скорость у него есть», - цитирует Черышева «Матч ТВ».

Напомним, что Захарян ещё не был официально представлен как игрок баскского клуба, однако о его отъезде ранее заявил главный тренер его клуба, столичного «Динамо» Марцел Личка.

Ранее похожий совет Захаряну дал бывший игрок «Реал Сосьедада» Дмитрий Хохлов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Дмитрий Черышев Арсен Захарян
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РЕАЛ СОСЬЕДАД СЕЛЬТА
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