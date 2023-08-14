Дмитрий Черышев дал совет Захаряну

Российский футбольный тренер Дмитрий Черышев поделился советом с российским новобранцем клуба «Реал Сосьедад» Арсеном Захаряном.

«Пожелаю ему прогрессировать, не останавливаться, если что‑то не будет получаться, и как можно быстрее учить испанский язык. Всё остальное: быстрота мышления есть, техника, скорость у него есть», - цитирует Черышева «Матч ТВ».

Напомним, что Захарян ещё не был официально представлен как игрок баскского клуба, однако о его отъезде ранее заявил главный тренер его клуба, столичного «Динамо» Марцел Личка.

Ранее похожий совет Захаряну дал бывший игрок «Реал Сосьедада» Дмитрий Хохлов.