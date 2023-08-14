Радченко рассказал, как Захаряну быстрее адаптироваться в «Реал Сосьедаде»

Экс-игрок «Депортиво» Дмитрий Радченко прокомментировал вероятный переход хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Это новый этап в его карьере, посмотрим, как он там адаптируется. В первую очередь ему надо завоевать любовь болельщиков. Это делается только с помощью хорошей игры на поле», — цитирует Радченко Metaratings.

Эксперт заявил, что Захаряну предстоит каждый день доказывать свою состоятельность, чтобы завоевать место в составе, ведь он будет там легионером. Но у игрока есть все, чтобы заиграть в Испании, добавил Радченко.

В текущем сезоне Захарян забил два гола и стал автором одного ассиста в пяти матчах с учетом всех турниров.

Если верить СМИ, трансфер 20-летнего хавбека обойдется «Реал Сосьедаду» в 13 млн евро.