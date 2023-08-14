Адвокат Добровинский: КДК может отстранить Дзюбу на несколько матчей

Известный адвокат Александр Добровинский высказался о ситуации с нападающим московского «Локомотива» Артёмом Дзюбой, который после матча с «Крыльями Советов» угрожал журналисту.

Адвокат отметил, что, если КДК (Контрольно-дисциплинарный комитет) РФС будет рассматривать данный инцидент, то форвард может получить дисквалификацию на несколько матчей.

«Мы, люди, причастные к какой-то публичности, несем на себе бремя — под нами наблюдают под лупой. И неважно, являешься ли ты известным футболистом, журналистом, врачом или адвокатом», - приводит слова Добровинского «РБ Спорт».