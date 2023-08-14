Игрок «Крыльев Советов» Хубулов: «Отлично начали сезон»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Хубулов поделился мнением о результатах команды на старте нового сезона.

«Крылья Советов» отлично начали сезон. Надеюсь, так и будем продолжать. У нас молодая и перспективная команда», — приводит слова Хубулова «Чемпионат».

Футболист добавил, что вся команда будет продолжать работать, а в конце сезона посмотрим на результат.

В текущем сезоне 22-летний Хубулов принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил два мяча.

После четырех туров «Крылья Советов» занимают пятое место в чемпионате России, пополнив свою копилку на восемь баллов.