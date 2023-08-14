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Пономарёв: «Ярошику опредёленно нужно дать время»

14 Августа 2023 • 19:33 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
20.08 20:00

Экс-игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв оценил первые результаты работы Иржи Ярошика на посту главного тренера «Оренбурга». Чешский тренер возглавил команду текущим летом, сменив на посту Марцела Личку.

«Ярошику определенно нужно дать время, он должен привыкнуть к тренерской работе в РПЛ. Да и нет у него таких возможностей, как, например, у Семака – легионеров не купишь дорогостоящих», - делится Пономарёв с «РБ Спорт».

Напомним, что при чехе в РПЛ уральский клуб до сих пор не одержал победы. После четырёх туров у «Оренбурга» лишь одно набранное очко и 15-е место турнирной таблицы.

В прошлом сезоне «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик Оренбург Владимир Пономарёв
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