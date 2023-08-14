Тренер «Пари НН» Ананко: «Надеюсь, больше не будем повторять ошибки матча со «Спартаком»

Старший тренер «Пари НН» Дмитрий Ананко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».

- Давайте начнем с Кубка. Как команда отреагировала на поражение от «Спартака»? При том, что играли действительно здорово.

- Сделали выводы, разобрали игру, все ошибки, которые совершили, обсудили. Я надеюсь, мы их больше не будем повторять.

- Отсутствуют сегодня в заявке Тихий, Каккоев и Стоцкий. По какой причине?

- У Каккоева и Стоцкого небольшие повреждения, решили дать им паузу, чтобы не усугублять эти травмы. Вот Тихий восстанавливается, скоро мы его ждем на поле.

- Насколько легионеры уже адаптированы в команде, в каком они сейчас физическом состоянии?

- С каждым днем прибавляют. Будем надеяться, что скоро уже будут помогать нам на футбольном поле.